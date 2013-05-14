Рада спростила реєстрацію земельних ділянок

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 363 із 403 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом вносяться зміни до законів «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Законом запроваджується безоплатність надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час проведення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на вказані земельні ділянки, а також запроваджується безоплатність внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Законом також врегульовуються питання щодо земельних ділянок, кадастрові номери яких були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року.

Крім того, законом урегульовується питання державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності, які передаються у власність, користування, в тому числі на умовах оренди, а також поновлення раніше укладених договорів оренди земельних ділянок; питання держреєстрації речових прав на земельні ділянки, право власності на які зареєстровано у Державному реєстрі земель.