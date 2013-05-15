Кого торкнеться податок на розкіш - висновки експертів

Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування предметів розкоші», що пропонує ввести податок на житло, вартість якого вища за 1 тис. мінімальних заробітних плат, торкнеться в першу чергу власників трикімнатних квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова комітету зі статистики та аналітики Ліги експертів України Андрій Гусельников на прес-конференції в середу.

За його словами, податок повинні будуть платити власники житла, вартість якого вище 1,2 млн грн (або 150 тис. дол.).

Гусельников вважає, що, за логікою законопроекту, власники квартир, виходячи з їх можливої вартості, повинні будуть замовити оцінку свого житла, щоб визначити, чи потрібно їм платити податок.

При цьому він припускає, що квартира оцінюватиметься не за ринковою вартістю, а за оціночною, яка може перевищувати ринкову.

«Під цю категорію багатства потрапляє чимала кількість квартир. Це весь економ-клас, який будувався з початку 2000-х років до 2012 року. Практично всі трикімнатні квартири сюди потрапляють від 100 кв. м і вище. Мінімальна вартість квартир на Троєщині або Борщагівці - 1450 дол./кв. м», - сказав представник Ліги експертів України.

Він додав, що близько 20% квартир у Києві, побудованих у двохтисячні роки, потраплять у розряд розкоші.

Гусельников зазначив, що сума податку буде невелика, й висловив побоювання, що вартість оцінки квартири або буде дорівнювати сумі податку, або навіть перевищить її.

Представник Відкритого клубу незалежних оцінювачів Андрій Філін зазначив, що в документі не уточнюється, за якою вартістю — ринковою або оціночною — обчислюватиметься податок.

Він припускає, що якщо це буде оціночна вартість, що встановлюється державними органами для різних категорій житла, то «приміром, «хрущовки» в центрі Києва можна буде легко відселити».

«Податок буде достатньо відчутний для того, щоб люди відмовилися від нерухомості, продали й з'їхали», - вважає Філін.

Експерти зазначили, що останнім часом у сфері оцінки нерухомості з'явилося близько 20 законопроектів, які спрямовано на монополізацію ринку оцінки, скорочення кількості оцінювачів, подорожчання оціночних послуг і погіршення їх якості.

«Постанова Кабінету міністрів №231, законопроект про податок на розкіш і законопроект Міністерства доходів і зборів — все зав'язується на схемах, в яких буде дуже невелика кількість суб'єктів оціночної діяльності», - сказав Гусельников.

Він уточнив, що, згідно з постановою Кабміну №231, із 1 серпня 2013 року на ринку залишиться не більше 150-200 компаній із працюючих сьогодні 10,7 тисяч через нові вимоги до навчання оцінювачів. Оскільки невідомо, які виші навчають оцінювачів для цілей оподаткування нерухомості, незрозуміло, хто отримає доступ до навчання, а значить, працюватиме за новими правилами.

Гусельников зазначив, що якщо сьогодні ємність ринку оціночних послуг становить близько 200 млн грн при середній вартості оцінки нерухомості 300-400 грн, то після подорожчання послуг до 2-3 тис. грн ємність ринку може зрости до 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування предметів розкоші» було внесено народним депутатом Спиридоном Кілінкаровим (КПУ) 20 лютого 2013 року замість податку на нерухомість, введеного з 1 січня 2013 року.

Зокрема, документом пропонується обкладати податком квартиру вартістю більше 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, загальна площа якої перевищує 200 кв. м;

дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу вартістю більше 2500 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа якого перевищує 500 кв. м;

об'єкти житлової нерухомості, що знаходяться у власності одного платника податків, вартістю понад 3000 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа яких перевищує 600 кв. м;

нежитлові приміщення, що знаходяться у власності одного платника податків, вартістю більше 2000 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа яких перевищує 500 кв. м;

нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці, на якій розташовані дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу вартістю більше 2500 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа якого перевищує 500 кв. м.

Для об'єктів житлової й нежитлової нерухомості ставка податку становитиме 0,5% від оціночної вартості об'єкту нерухомості.

Планується, що сума податку на об'єкти оподаткування самостійно обчислюється платником податків станом на 1 січня звітного року й відображається фізособою в річній декларації про майновий стан і доходи.