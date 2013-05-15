Тарифи на теплоенергію не підвищуватимуться

Тарифи на теплову енергію в Україні не підвищуватимуться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, про це заявив член Нацкомпослуг Валерій Кальченко на підсумковій конференції проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».

Кальченко зазначив, що комісія розробила і подала на погодження Положення про встановлення тарифів на теплову енергію нижче економічно обгрунтованого рівня. Нацкомпослуг отримає право офіційно розрахувати і закріпити економічно обгрунтований тариф. Одночасно буде підтверджуватися розмір діючих (базових) тарифів на тепло для населення. Тобто тариф підвищуватися не буде.

За словами члена Нацкомпослуг, такий порядок необхідний тільки для економічних розрахунків та проведення компенсації різниці в тарифах. Розмір компенсації розраховуватиметься як різниця між діючим та економічно обгрунтованим тарифом, помножена на обсяг реалізованих підприємством комунальних послуг.

Кальченко нагадав, що цього року на ці цілі в держбюджеті передбачено 5,125 млрд грн.

За даними Нацкомпослуг, діючі тарифи на комунальні послуги не відповідають економічно обгрунтованому рівню. Зокрема середньозважений тариф на теплову енергію, який платить населення, становить 227 грн/Гкал. До того ж економічно обгрунтований рівень тарифу становить 312 грн/Гкал. Отже, в середньому по Україні тарифи покривають близько 70% собівартості теплової енергії. Різницю підприємствам покриває держава.

Як повідомляв УНІАН, в оновленій редакції проекту постанови «Про приведення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обгрунтованого рівня» Нацкомпослуг пропонує на перехідний період затвердити тимчасові тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, застосувавши до діючих тарифів коефіцієнт 1.