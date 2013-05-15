Тарифи на тепло в Україні підвищуватися не будуть

Тарифи на теплову енергію в Україні підвищуватися не будуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, про це заявив член Нацкомпослуг Валерій Кальченко на підсумковій конференції проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».

Кальченко зазначив, що комісія розробила й подала на узгодження Положення про встановлення тарифів на теплову енергію нижче економічно обгрунтованого рівня. Нацкомпослуг отримає право офіційно розрахувати й закріпити економічно обгрунтований тариф. Одночасно підтверджуватиметься розмір діючих (базових) тарифів на тепло для населення. Тобто тариф підвищуватися не буде.

За словами члена Нацкомпослуг, такий порядок необхідний лише для економічних розрахунків і проведення компенсації різниці в тарифах. Розмір компенсації розраховуватиметься як різниця між діючим і економічно обгрунтованим тарифом, помножена на обсяг реалізованих підприємством комунальних послуг.

Кальченко нагадав, що цього року на ці цілі в держбюджеті передбачено 5,125 млрд грн.

За даними Нацкомпослуг, діючі тарифи на комунальні послуги не відповідають економічно обгрунтованому рівню. Зокрема, середньозважений тариф на теплову енергію, який платить населення, становить 227 грн/Гкал. При цьому економічно обгрунтований рівень тарифу становить 312 грн/Гкал. Таким чином, у середньому по Україні тарифи покривають близько 70% собівартості теплової енергії. Різницю підприємствам покриває держава.

Як повідомляв УНІАН, в оновленій редакції проекту постанови «Про приведення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обгрунтованого рівня» Нацкомпослуг пропонує на перехідний період затвердити тимчасові тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання й водовідведення, застосувавши до діючих тарифів коефіцієнт 1.

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