Полтава залишилася без гарячої води через борги за газ

У Полтаві через борги компанії «Полтаватеплоенерго» за газ перед «Полтавагаз» місто залишилося без гарячої води.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Полтаватеплоенерго».

За їхніми даними, відсутність послуги гарячого водопостачання для населення Полтави 14 і 15 травня є наслідком припинення газопостачання на котельнях підприємства «Полтаватеплоенерго» з боку «Полтавагаз».

«Необхідно зазначити, що рівень розрахунків «Полтаватеплоенерго» за спожитий природний газ з початку 2013 року становив більш як 50%, що перевищує середній показник по Україні. Розрахунки населення за цей самий період перевищили 97%», - сказано у повідомленні прес-служби.

Разом з тим підприємство не повідомляє суму боргу.

Однак керівництво «Полтаватеплоенерго» запевняє, що забезпечить розрахунки за поточне споживання природного газу і до початку наступного опалювального сезону повністю розрахується з наявною заборгованістю.

«Адміністрація підприємства за підтримки обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування вживають заходів з відновлення найближчим часом централізованого гарячого водопостачання житлового фонду та об'єктів соціальної сфери міста. Підприємство приносить свої вибачення за тимчасові незручності», - сказано в повідомленні.

У ПАТ «Полтавагаз» ситуацію не коментують.