Інформація про заборону експлуатації ТРЦ «Караван» в Києві не відповідає дійсності - власник мережі

Інформація про заборону експлуатації торгово-розважального центру «Караван» у Києві не відповідає дійсності, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії DCH, яка є власником мережі ТРЦ «Караван».

«Інформація, поширена деякими ЗМІ про заборону експлуатації столичного ТРЦ «Караван», не відповідає дійсності. Всі ТРЦ мережі - об'єкти, що знаходяться в Києві, Харкові, Дніпропетровську, - працюють у звичайному режимі», - наголосили в DCH.

Нагадаємо, як повідомлялося в ЗМІ, інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю в Києві вимагала закрити торгові центри «Караван», «Магеллан» і «Ультрамарин», а також цілу низку ресторанів через відсутність дозвільної документації.

Довідка УНІАН. Мережа ТРЦ «Караван» включає в себе три ТРЦ - у Києві, Харкові та Дніпропетровську. Загальна площа об'єктів перевищує 200 тис. кв м. У 2013 році співвласником мережі став харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який є бенефіціаром групи DCH.

DCH - одна з найбільших і вітчизняних бізнес-груп, що найбільш динамічно розвиваються, яка володіє активами різної галузевої приналежності. До структури активів DCH входять компанія «XXI Століття», готель Khаrkiv Palace 5 *, мережа ТРЦ «Караван», Міжнародний аеропорт «Харків», авіаперевізник «Харківські авіалінії» і регбійний клуб «Олімп».