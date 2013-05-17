Обсяг пропонування житла на вторинному ринку Києва у квітні зріс на 2,8%

У Києві обсяг пропозиції житла на вторинному ринку нерухомості в квітня 2013 року зріс на 2,8% порівняно з березнем 2012 року, йдеться в огляді ринку купівлі-продажу квартир у Києві компанії Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

Як і раніше, найбільшим попитом у покупців користувалося житло економ-класу в спальних районах: однокімнатні квартири вартістю до 50 тис. дол., двокімнатні вартістю до 75 тис. дол і трикімнатні цінової категорії до 90 тис. дол.

За даними агентства, за рік (з квітень 2012 р. по квітень 2013р.) середня заявлена ​​вартість квадратного метра квартир знизилася на 2,4%, а порівняно з березнем 2013 року зросла на 0,5%. У квітня 2013 року середня заявлена ​​вартість житла Києва становила 2146 дол./кв.м.

У квітні 2013 року середня реальна вартість квадратного метра квартир була значно нижчою за середню заявлену в усіх районах Києва (в межах від 4,2% до 48,9%). Найзначніша різниця середньої реальної та середньої заявленої вартості квадратного метра була у квартир, розташованих у Шевченківському районі (48,9%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Real Druzi, середня вартість житла на вторинному ринку Києва за рік (з лютий 2012 р. по лютий 2013 р.) знизилася на 3,7% - до 2136 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової та комерційної нерухомості Києва і Київської області.