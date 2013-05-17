Будівельні підприємства України скорочують обсяги робіт

Будівельні підприємства України у січні-квітні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротили обсяги робіт на 16,2% - до 13,743 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в січні-квітні цього року порівняно з аналогічним періодом 2012 року будівельні підприємства зменшили обсяги робіт зі спорудження будівель на 13% - до 6,613 млрд грн.

Зокрема, обсяги робіт зі спорудження житлових будівель знизилися на 3,4% - до 2,453 млрд грн, а зі спорудження нежитлових будівель скоротилися на 17,8% - до 4,16 млрд грн. Обсяг робіт із будівництва інженерних споруд упав на 19,1% - до 7,129 млрд грн.

Держстат зазначив, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 84,3% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 8,1%, а з поточного ремонту - 7,6%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва в січні-квітні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизили обсяги робіт на 29,1% - до 3,045 млрд грн, виконавши 22,2% від загального обсягу робіт у країні.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, будівельні підприємства України в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротили обсяги робіт на 14% - до 62,28 млрд грн.