Вартість оренди офісів у Києві у квітні зросла на 3%

Середня заявлена ​​вартість оренди офісних площ у Києві в квітні 2013 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2013 року - до 19,06 дол./кв. м.

Про це йдеться в огляді ринку оренди комерційної нерухомості в Києві компанії Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

За даними компанії, за рік (з квітня 2012 р. по квітень 2013 р.) вартість оренди офісних приміщень Києва збільшилася на 14,1%.

За оцінками Real Druzi, у квітні 2013 року 65% орендарів комерційної нерухомості цікавилися офісними приміщеннями. У структурі пропозиції комерційної нерухомості також лідирували офісні приміщення: їхня частка у квітні становила 64%.

У квітні найвища середня заявлена ​​вартість оренди квадратного метра офісів Києва була в центральних районах: Печерському (26,58 дол.) і Шевченківському (25,60 дол.). Найдешевше здавали в оренду офіси в Деснянському (13,57 дол.) районі.

За прогнозами компанії, у травні найбільшу частку в структурі попиту і пропозиції комерційної нерухомості столиці, як і раніше, займатимуть об'єкти офісної нерухомості. Суттєвих коливань середньої заявленої орендної ставки квадратного метра об'єктів комерційної нерухомості в компанії не очікують.

Як повідомляв УНІАН, за даними Real Druzi, середня заявлена ​​вартість оренди офісних площ у Києві в першому кварталі 2013 року зросла на 8,2% порівняно з першим кварталом 2012 року - до 17,87 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової та комерційної нерухомості Києва і Київської області.