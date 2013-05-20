Програма оренди житла з правом викупу допоможе вирішити проблему недобудов - експерт

Державна програма «Оренда житла з правом викупу», ухвалення якої очікується в травні, може стати каталізатором завершення будівництва заморожених житлових об'єктів.

Таку думку висловив голова ради директорів M CONSULTING GROUP Валерій Мещеряков, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Оскільки нова соціальна програма спрямована на первинну нерухомість, для будівельних компаній це буде хорошим імпульсом і підтвердженням джерела фінансування для закінчення будівництва тих об'єктів, які зараз знаходяться на незавершеній стадії», - цитує Мещерякова прес-служба компанії.

Крім того, експерт вважає, що при вдалому старті програми через 1-1,5 року почнеться фінансування нових об'єктів, орієнтованих під цю програму.

«Програма стане хорошим мотиватором для будівельної галузі, особливо для системних забудовників, які будують масово у великих обсягах. Для них це за існуючої ліквідності ринку буде потужним імпульсом для реалізації їх житла», - прогнозує Мещеряков.

Як повідомляв УНІАН, у Державній іпотечній установі (ДІУ) очікують запуску держпрограми оренди житла з правом викупу під 3% у травні 2013 року. Вона передбачає компенсацію з бюджету процентної ставки (між ставкою рефінансування ДІУ і ставкою в 3% для покупця). Головними перевагами програми для покупців чиновники називають відсутність першого внеску і відносно невеликий щомісячний платіж. Зі цією держпрограмою отримуватиметься нове, здане в експлуатацію житло на первинному ринку, повністю готове для проживання.

Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення на реалізацію програми забезпечення громадян житлом шляхом оренди з правом викупу під 3% річних 6,6 млрд грн під державні гарантії, з яких 1 млрд грн у 2013 р. (для придбання 3 030 квартир), 5,6 млрд грн - у 2014 р. (для придбання 16 970 квартир).