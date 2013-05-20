Попов каже, що столичні «хрущовки» поки не будуть зносити

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов не прогнозує у найближчі два роки масової реалізації проектів з реконструкції чи знесення “хрущовок”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

“Для того, щоб цю програму запустити, потрібно мати певну ситуацію на ринку житла. Якщо така ситуація позитивна, вона дозволяє ці проекти робити виключно як не бюджетні, як комерційні. В принципі місто готове організаційно, щоб запустити такі програми, але сьогодні їх не буде. Тому що вони не вигідні”, - прокоментував Попов.

Водночас голова КМДА зазначив, що в столиці “є випадки, коли ми окремо ті чи інші квартали, райони, невеличкі території за останні два роки таким чином модернізували, збудували нові будинки”.

“Але це не вирішує питання. Моє бачення - 2013-2014 рік у нас масово ця програма не піде. Можливо, якщо в 2014 році вона не тільки в Києві, а й в інших містах отримає державну підтримку, тоді це можна запустити на конвеєр. Але на сьогодні наразі ми цього зробити не можемо”, - наголосив Попов.

Як повідомляв УНІАН, торік головний архітектор Києва Сергій Целовальник поінформував, що голова КМДА доручив Головному управлінню містобудування і архітектури розробити варіанти участі міста в програмах реконструкції кварталів застарілого житлового фонду.

Зі свого боку заступник начальника цього ГУ Андрій Вавриш назвав дві проблеми, які заважають реконструкції «хрущовок» - правове регулювання питання відселення територій та інвестиційна складова, пов'язана з економічною доцільністю вкладати в такі проекти. За його словами, Попов висунув завдання проаналізувати весь спектр існуючих проблем, розробити найкращі варіанти участі міста в цих програмах, серед них і формат взаємодії з інвестором. Зокрема і розробити пропозиції щодо зміни правового поля.

Вавриш відзначив, що для інвестора існують величезні ризики участі у подібних проектах, оскільки, згідно із законодавством, один житель може обмежити відселення всіх територій.

Довідка УНІАН. Ще наприкінці 2006 року тодішній віце-прем'єр-міністр, міністр будівництва, архітектура і житлово-комунального господарства Володимир Рибак назвав 2007 рік роком знесення «хрущовок». За його словами, Мінбуд вже готує відповідну програму.