На вторинці Києва подешевшали двокімнатні квартири

З початку весни двокімнатні квартири на вторинному ринку житла Києва знизилися в ціні на 11%, повідомили кореспонденту УНІАН аналітики сайту безкоштовних оголошень Slando.

За їхніми даними, вартість двокімнатних квартир на столичному ринку вторинного житла у травні становила в середньому 100 тис. дол., тоді як в березні середня ціна «двушки» становила 112 тис. дол. Аналітики відзначають, що найдоступніші пропозиції в столиці починаються від 45 тис. дол.

Середня вартість трикімнатних квартир знизилася на 5%, до 161,5 тис. дол., тоді як у березні їх пропонували за 170,3 тис. дол. Експерти відзначають, що ціни на «троячки» в Києві стартують від 70 тис. дол. і сягають мільйона доларів.

Найменше у столиці подешевшали однокімнатні квартири - всього на 3%. У травні середня вартість однокімнатних апартаментів знизилася до 61 тис. дол., у порівнянні з 63 тис. дол. у березні.

Нагадаємо, згідно з даними консалтингової компанії SV Development, середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в січні-березні 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросла на 2,3%, до 1956 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Slando.ua - дошка приватних інтернет-оголошень українців, входить до великого холдингу електронної комерції Аllegro Group Ukraine.

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