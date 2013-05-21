З 289 висаджених у Києві каштанів тільки два сорту "Бріотті". Розслідуванням підміни займається прокуратура

Відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна, із 289-ти висаджених цією весни у Києві каштанів лише два виявились сорту “Бріотті”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник голови КМДА Олександр Мазурчак на брифінгу у Києві.

“Питання в тому, де могла бути така підміна. Чи то з італійської сторони була завезена така партія, чи підміна була зроблена вже у нас, в Україні. Зараз розслідуванням займається прокуратура. Справа на контролі голови КМДА”, - повідомив Мазурчак.

За його словами, столична адміністрація повела тендер, який виграло ТОВ “Професійний садівник”. Ця компанія мала поставити Києву саджанці каштанів сорту “Бріотті”, закуплені в італійської фірми.

Водночас, за словами Мазурчака, із завезених каштанів 18 виявились сорту Баумана, 11 — Глобра і тільки два - “Бріотті”, інші - звичайний білий каштан.

Радник Попова наголосив, що через даний інцидент планується звільнити керівника Шевченківського управління «Київзеленбуду».

“Або він причетний до цієї підміни, або ж не забезпечив контроль за поставкою рослин”, - сказав він.

Мазурчак підкреслив, що КМДА має три версії подій: в української фірми була змова з італійцями на поставку не тих дерев; підміна була зроблена вже в Україні і третя версія — політичні мотиви для дискримінації Попова.

Мазурчак заявив, що планується зняти зразки грунту з-під коріння дерев, разом із яким вони були привезені до Києва, і таким чином визначити чи це італійські каштани, чи вирощені в Україні.

Він додав, що каштани сорту “Бріотті” коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець “Бріотті” - 430 євро, один саджанець білого каштану — 300 євро.

Проте, він наголосив, економічних втрат з цієї афери місто не зазнало, оскільки було заплачено поки що половину суми від зазначеної у договорі. Загальна сума становить 980 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів «Бріотті», стійких до мінуючої молі, у квітні висадили звичайні кінські каштани білого кольору. На їхню думку, деякі рослини навряд чи доживуть до кінця літа.

«Про це свідчить стан каштанів, які нещодавно посадили на Хрещатику: вони вже почали всихати і деякі з них навряд чи доживуть навіть до кінця літа», - пояснив експерт НЕЦУ Олександр Соколенко. Також він зазначив, що на відміну від саджанців каштанів, які були висаджені в урочистій обстановці на Хрещатику на початку квітня, сорт «Бріотті» має червоні квіти і листя іншої форми. Однак деякі рослини, які вже зацвіли, мають звичайні білі свічки і характерне для кінського каштана семичасне листя.

Екологи звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися в закупівлях каштанів «Бріотті» для Києва.

17 травня у прокуратурі Києва повідомили, що розпочато перевірку з приводу закупівлі каштанів, висаджених на головній вулиці столиці.

Крім того, фахівцям фітосанітарної інспекції дано доручення перевірити дерева на наявність хвороб та встановити, чи відповідає висаджені каштані сорту, прописаному в договорах, зазначила прес-служба прокуратури Києва.