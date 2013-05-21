Черкаський «Азот» має намір до кінця року завершити 1-й етап реконструкції каналізації Черкас

Одне з найбільших українських хімічних підприємств черкаський «Азот», що входить до групи Ostchem, до кінця цього року має намір завершити перший етап реконструкції системи очищення води і модернізації каналізаційної системи Черкас, вклавши в проект 23,5 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства з посиланням на голову правління «Азоту» Віталія Склярова, ця модернізація дозволить підвищити надійність відведення міських стоків із Черкас і істотно знизити ризики забруднення навколишнього середовища.

«Програма з реконструкції міської каналізаційної системи - наш найбільший екологічний проект. Ми вже інвестували основну суму - близько 21 млн грн і ще 2,5 млн грн вкладемо до кінця 2013 року, щоб завершити заплановане», - заявив Скляров.

Зокрема до кінця року «Азот» завершить заміну аварійної ділянки трубопроводу вздовж вулиці Чигиринської, а також повністю відремонтує та модернізує всі колектори, які транспортують стоки міста від головної насосної станції на очисні споруди підприємства.

У рамках програми «Азот» вже відремонтував 11 км міських каналізаційних колекторів, встановив два нових колектори діаметром 700 мм від проспекту Хіміків до вул. Чигиринської, що дозволило відновити роботу головної насосної станції міста (забезпечує відведення стічних вод з Південно-Західного регіону Черкас).

ПАТ «Азот» займається очищенням стоків Черкас із 1992 року. Через очисні споруди підприємства проходить 70 тис. куб. м води на добу.

Для реконструкції міської каналізації «Азот» використовує сучасні технології. Зокрема в селі Червона Слобода, в зоні підтоплення грунтовими водами, «Азот» замінив кілометровий відрізок сталевого трубопроводу на сучасний, для виробництва якого застосовуються пластикові труби з високою пропускною здатністю і терміном експлуатації до 50 років.

Поетапна реконструкція черкаської міської каналізації проходить в рамках програми «Збережи своє місто», яку ініціював власник Group DF Дмитро Фірташ.

Довідка УНІАН. ПАТ «Азот» - одне з найбільших українських хімічних підприємств, спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

Ostchem - керуюча компанія, яка координує роботу підприємств азотної хімії Group DF, серед яких і ПАТ «Азот». Найбільшим кінцевим акціонером ПАТ «Азот» є глава Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.