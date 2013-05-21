У Києві спростять процедуру передачі багатоквартирних будинків в управління співвласників

Київська міська державна адміністрація має намір спростити процедуру передачі багатоквартирних будинків в управління об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Петро Пантелєєв під час круглого столу з питань житлово-комунального господарства.

«До цього будинки передавалися на баланс ОСББ лише за рішенням Київради, і ця процедура була досить тривалою. Тому на найближчих сесіях Київради буде розглянуто питання щодо спрощення цієї процедури», - відзначив Пантелєєв.

Крім того, за його словами, фахівці КМДА увійдуть до спеціальної міжвідомчої робочої групи, завданням якої стане вирішення питань функціонування ОСББ, включаючи законодавчу невизначеність, утримання ОСББ, нарахування власникам квартир і нежитлових приміщень плати за надані послуги без урахування показань лічильників.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує передбачити у державному бюджеті на 2013 рік 300 млн грн на пільгове кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Довідка УНІАН. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) — юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їх власного майна і управління, утримання і використання неподільного і спільного майна. Визначається законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».