Україна будуватиме об'єкти для Євробаскету-2015 за гроші українських інвесторів

Павлоград. Багатофункціональні спортивно-розважальні об’єкти для проведення в Україні чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року будуватимуться переважно коштом українських приватних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Павлограді заявив журналістам Президент України Віктор Янукович.

За його словами, в Україні до “Євробаскету-2015” буде споруджено 6 таких комплексів.

“Роботи фінансуватимуться згідно з державною програмою. Держава виділяє земельні ділянки і частково фінансує проектні роботи. Усе інше будуватиметься за рахунок приватних українських інвесторів”, - зазначив Президент. За його словами, сьогодні у Дніпропетровську він взяв участь в церемонії закладення капсули у фундамент нової спортивно-розважальної арени до “Євробаскет-2015”, яка буде споруджена у 2014 році.

“Сьогодні в Дніпропетровську “Євробаскет” зробив свій перший крок”, - зазначив Президент.