В Україні за 4 місяці продано землі на 27,3 млн грн

В Україні в січні-квітні 2013 року продано 174 земляні ділянки несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності загальною площею 71,52 га за 27,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Як зазначається в повідомленні, на земельних торгах продано 9 земельних ділянок державної і комунальної власності загальною площею 1,53 га вартістю 777,53 тис. грн, прав оренди на 12 земельних ділянок загальною площею 28,46 га, річний розмір орендної плати за які становить 99,8 тис. грн, 5 прав суперфіцію на земельні ділянки загальною площею 0,02 га, розмір річної плати за користування якими становить 25,3 тис. грн, 1 право емфітевзису на земельні ділянки загальною площею 27,36 га, розмір річної плати за користування якими становить 28,1 тис. грн.

За даними відомства, до державного і місцевих бюджетів за січень-квітень 2013 р. надійшло 102,7 млн грн від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності з урахуванням сплати відтермінування за раніше продані земельні ділянки, зокрема до державного бюджету - 6,8 млн грн.

Зокрема від продажу земельних ділянок на земельних торгах місцеві бюджети поповнилися на 1,293 млн грн, надходження від плати за користування земельними ділянками збільшилися до 87,45 тис. грн.

Голова Держземагентства України Сергій Тимченко зазначив, що з початку року земельні торги в Україні проводяться в чітко окреслених правових рамках без будь-яких обмежень і обумовлень.

Він нагадав, що на законодавчому рівні питання, пов'язане з продажем земельних ділянок і прав на них (оренда, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, врегульовано з набуттям чинності законом № 5077-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» від 5 липня 2012 року.

Проте фактично земельні торги розблоковано з 1 січня 2013 року, коли набув чинності закони «Про Державний земельний кадастр» і «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки підготовка лотів до проведення земельних торгів передбачає обов'язковість державної реєстрації земельної ділянки відповідно до закону «Про Державний земельний кадастр» і обов'язковість реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України чекає, що надходження до зведеного бюджету від продажу у 2013 році ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них становитимуть 2,27 млрд грн.