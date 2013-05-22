У Києві за благоустрій скверу біля театру ім. Франка переплатили 96 тис. грн

Прокуратура Печерського району столиці розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців комунального підприємства з утримання зелених насаджень (КП УЗН), які майже на 96 тис. грн завищили вартість виконання робіт з капітального ремонту скверу на площі І.Франка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, встановлено, що у жовтні 2011 року комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» з КП УЗН Печерського району Києва укладено договір підряду з капітального ремонту скверу в Печерському районі.

У подальшому на підставі акту приймання виконаних робіт комунальне об’єднання сплатило озеленювачам майже 96 тис. грн бюджетних коштів.

Проте, як з’ясувалося під час проведення прокурорської перевірки, частина фінансових документів була датована квітнем-червнем 2011 року.

Отже, КП завищило вартість виконаних робіт, включивши до акту прийняття робіт витрати, які не підтверджені даними бухгалтерського обліку.

Відомості про вчинення посадовцями КП УЗН кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України - "Зловживання владою або службовим становищем".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.