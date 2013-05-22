Реконструкцію мулових полів Бортницької станції аерації перевірить спецкомісія

Київрада створила тимчасову контрольну комісію з вивчення ситуації навколо реконструкції мулових полів Бортницької станції аерації (БСА).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято 22 травня на засіданні сесії міськради. За нього проголосували 87 з 98 зареєстрованих у залі депутатів.

Коментуючи це рішення, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль зазначив, що до складу комісії включені представники майже всіх депутатських фракцій, також до участі в роботі запрошуватимуться представники БСА, профільних департаментів КМДА, підрядник робіт з укріплення дамб мулових полів і експерти.

Головою тимчасової комісії обрано Москаля. Депутат нагадав, що 21 лютого цього року Київрада своїм рішенням виділила близько 20 млн грн на реконструкцію дамб мулових полів БСА.

"Кошти виділялися терміново для того, щоб роботи з підсипання дамб можна було виконати, поки був замерзлий грунт. У цей час ми не маємо інформації, чи були виконані ці роботи, і як освоєні кошти", - наголосив Москаль.

За його словами, комісія має з'ясувати причини аварії на БСА, яка сталася на початку квітня, і розробити комплекс заходів з метою недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

За його словами, спрогнозувати ситуацію практично було неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Бориспільському районі Київської області на муловому полі, яке не експлуатується, № 3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», внаслідок інтенсивного танення великої маси снігу і високого підняття грунтових вод сталося інтенсивне обводнення тіла дамби, що призвело до втрати її стійкостних характеристик і прориву. Стався витік на 1,9 ге прилеглої території. Витік води припинено шляхом спорудження перемички і зміцнення обвалування в місці промиву.

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