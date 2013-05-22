У Харкові виділили землю під будівництво тренувальної бази до Євробаскету-2015

14:30, 22 травня 2013
Нерухомість
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У Харкові міськрада виділила 1,16 га землі під будівництво тренувальної бази до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні на сесії ухвалили депутати Харківської міської ради.

Тренувальна база знаходитиметься на проспекті Маршала Жукова, 2б поруч із головним об’єктом Євробаскету-2015 у Харкові -майданчиком «Харків-Арена».

Тренувальна база становитиме собою критий баскетбольний майданчик з необхідною інфраструктурою.

Земля виділена держпідприємству «Льодові арени», яке займається будівництвом типових тренувальних баз у містах України, зокрема в Харкові, задіяних у чемпіонаті Європи з баскетболу. Будівництво вестиметься за кошти державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

У березні Кабінет Міністрів визначив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Кошти зокрема виділять на проектування та реконструкцію будівлі Палацу спорту в Києві, універсально-видовищного спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську, а також проектування та будівництво тренувальних баз у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях.

Планується, що на будівництво 6 спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові для проведення в Україні чемпіонату Європи з баскетболу приватні інвестори витратять близько 4,3 млрд грн.

У Харкові про участь у фінансуванні будівництва спортивної арени заявив президент ФК «Металіст», власник групи компаній «ВЕТЕК» Сергій Курченко.

Державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн.

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