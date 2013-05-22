Голова Полтавської області: відсутність гарячої води - результат "кабальних" договорів "Нафтогазу"

Губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко вважає ситуацію з відключенням гарячої води в регіонах результатом "кабальних" договорів НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на брифінгу в Полтаві.

«Так, я згоден з газовиками, що є сьогодні, з одного боку, бездоговірне споживання газу. Але чому так? Тому що «Нафтогаз» запропонував кабальний договір. Сьогодні немає договорів ні в Кременчуці, ні в Лубнах і так далі", - сказав він.

Губернатор пояснив, що компанія "Нафтогаз України" пропонує газопостачальним підприємствам купувати газ за завищеними цінами.

«Нафтогаз» запропонував щодо населення ось що: газ для населення він запропонував купувати по 5000 гривень, а не по 1500 гривень, як зазначено в законах. Це ж технологічний газ, кажуть вони. І купують його занадто дорого. Але якщо так, то змініть закон", - підкреслив Удовиченко.

Губернатор зазначив, що "Нафтогаз" видав внутрішній указ, який зобов'язує газопостачальні підприємства діяти за новими правилами.

"Вони видали внутрішній указ №288 і всіх женуть туди. Його призупинено. Сьогодні всі з «Нафтогазом» знаходяться в судах. «Нафтогаз» програв першу інстанцію і апелює. Водночас нахабно продовжує всіх нагинати. У нас немає ресурсу покриття цих витрат. По області це 95 млн грн боргу, який нічим компенсувати. Змусити директора теплоенерго підписати такий договір - це антизаконна позиція. Потім його притягнуть до відповідальності. Тому Полтава стала як найбільш дисциплінований регіон і, з іншого боку, як такий, що найбільше опирається «Нафтогазу», і з нами так чинять і хочуть пустити цим шляхом, але ми не йдемо», - сказав Удовиченко.

Водночас губернатор підкреслив, що у понад 1000 будинків знову підключено гарячу воду. «14 травня гарячу воду відключили. Зараз включаємо. Вже 2/3 житлового фонду включено. Це сьогодні результат наших дій - дій обласної влади та уряду», - сказав Удовиченко.

Він також повідомив, що направив листа прем'єр-міністру Миколі Азарову про ситуацію з гарячим водопостачанням Полтави і знає, що в уряді підписано протокольне доручення, в якому прем'єр-міністр наказав забезпечити відновлення гарячого водопостачання по всій країні.

УНІАН звернувся за коментарем в "Нафтогаз", відповідь досі не отримана.

Як повідомляв УНІАН,відсутність послуги гарячого водопостачання для населення Полтави з 14 травня стала наслідком припинення газопостачання на котельнях підприємства «Полтаватеплоенерго» з боку «Полтавагазу».

У «Полтаватеплоенерго» повідомили, що рівень розрахунків підприємства за спожитий природний газ з початку 2013 року, становить більше 50%, що перевищує середній показник по Україні. Розрахунки населення за цей же період перевищили 97%. Керівництво «Полтаватеплоенерго» запевнило, що забезпечить розрахунки за поточне споживання природного газу і до початку наступного опалювального сезону повністю погасить наявну заборгованість.

У ПАТ «Полтавагаз» ситуацію не коментували.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.