"Свобода": у Київраді - безпрецедентне розбазарювання землі та майна громади

У Київраді відбулося безпрецедентне розбазарювання землі і майна київської громади.

Про це заявив член політради Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрій Левченко, підбиваючи підсумки засідання Київради 22 травня, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

«На сесії було проголосовано значну кількість непрозорих рішень корупційного характеру», - стверджує Левченко.

Зокрема, зазначив він, «провладна більшість Київради ухвалила рішення про об’єднання восьми муніципальних кінотеатрів в єдине підприємство, яке має очолити провладний чиновник. Також рада вдалася до окозамилювання – проголосувала за низку рішень про надання в оренду (за плату, що становить 1 грн на рік) муніципальних приміщень фіктивним громадським організаціям, які прикриваються молодіжною, ветеранською, освітньою діяльністю, а в насправді – ведуть комерційну роботу».

Також, за словами «свободівця», було ухвалено низку масштабних земельних рішень, зокрема щодо забудови земельної ділянки на вулиці Туполєва, 12, товариством «Київська овочева фабрика» – «а фактично для розбудови бізнес-імперії Пилипишина «Експоплаза»; про забудову 300 гектарів у Пущі-Водиці; виділення 9 млн грн на асфальтування Біличанського лісу тощо.

«На останню легітимну сесію Київради було винесено понад 200 питань щодо розбазарювання власності міста. Це і договори про оренду, і узгодження землеупорядної документації, і передача комунального майна та інші майнові питання. Прикметно, що сесії ради мала рекордну тривалість та завершилася близько 21.30. Вочевидь, депутати, усвідомлюючи, що це останній шанс легітимно провести сесію, поспішали задовольнити свої бізнес-інтереси. Ці рішення намагалися ухвалювати без жодного обговорення, більше того – голосувати «пакетом». Але за наполяганням «свободівців» вдалося добитися обговорення питань, окремого голосування по кожному з них та особистого голосування кожного депутата», - зазначив Левченко.

Однак, за його словами, протягом останньої години роботи Київради було порушено усі можливі норми прозорості й відкритості роботи представницького органу місцевої влади.

«Кількість присутніх провладних депутатів дозволяла ухвалювати будь-які питання земельного дерибану. Крім декількох випадків, коли завдяки протестам «свободівців» та громадських активістів були зняті з розгляду або провалені відверто корупційні рішення. Зокрема, було зняте з розгляду питання про забудову скверу на вулиці Павлівській», - зазначив він.

«Утім, ми все ж таки стали свідками чергового «дерибану» у стінах Київської міської ради. Попри присутність народних депутатів та активістів, провладна більшість формально легітимно розбазарювала майно і землю київської громади. Це ще одне показове свідчення нагальної необхідності проведення виборів у столиці, адже якщо вони вдаються до таких дій зараз, то навіть складно уявити, як вони поводитимуться після 2 червня, коли термін їхньої каденції сплине», – підкреслив член політради ВО «Свобода».