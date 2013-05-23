Кабмін виділив 684 млн грн на будівництво та реконструкцію 145 об'єктів у регіонах

Кабінет Міністрів затвердив перелік пріоритетних проектів розвитку в регіонах у 2013 році, згідно з яким у країні буде збудовано і реконструйовано 145 об'єктів на суму 684,2 млн грн, повідомила прес-служба уряду.

До переліку цих об'єктів увійшли лікарні, школи, дитсадки, житлові будинки, мистецькі установи, а також об'єкти дорожньої інфраструктури, житлово-комунального господарства, фізичної культури і спорту.

«Розвиток регіонів - це один із пріоритетів стратегії розвитку України. Уряд виділив фінансування у розмірі понад 680 млн грн на будівництво і реконструкцію 145 об'єктів в областях. Проведені роботи дозволять розширити і відновити інфраструктуру міст і районів країни, а також відновити соціально важливі об'єкти», - цитує прес-служба віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено виділення 46,9 млрд грн на заходи у сферах будівництва і житлово-комунального господарства України.