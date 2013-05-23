Законодавство про зовнішню рекламу застаріло і потребує модернізації - експерти

Закон про рекламу, ухвалений ще в 2003 році, вимагає модернізації, оскільки стримує інвестиції в цю галузь. Таку думку висловив УНІАН виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами України (АЗРУ) Артем Біденко.

"Минуло 10 років, за цей час багато що змінилося. Зараз закон не відповідає нормам", - сказав він, відзначивши відсутність норм, що дозволяють інвестувати в рекламні носії, демонтувати їх у зв'язку із заборгованостями тощо.

"Міста тиснуть на бізнес", - вважає Біденко. Також він підкреслив, що коли впаде кількість реклами, її вартість зросте.

З ним погодився директор рекламної компанії "Довіра Аутдор" Олександр Ситник.

"Однозначно зовнішня реклама буде дорожчати, що викличе відхід з ринку дрібних гравців", - сказав він.

За його словами, йде укрупнення ринку зовнішньої реклами. Зокрема, в результаті злиттів і поглинань з часом на цьому ринку залишаться кілька найбільших компаній-операторів зовнішньої реклами, які зможуть інвестувати в нові форми подачі зовнішньої реклами. "Сьогодні в Україні інвестують у розвиток 3-4 компанії", - сказав Ситник, зазначивши, що проблема рекламної галузі не лише у відсутності інвестицій у даний бізнес, а й у відсутності чіткого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Київ у 2012 році отримав у свій бюджет близько 100 млн грн від розміщення реклами, в тому числі 96,6 млн грн - від зовнішньої реклами і 0,15 млн грн - від реклами на транспорті.

Довідка УНІАН. Асоціація зовнішньої реклами України (АЗРУ) є Всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує компанії, що працюють на ринку зовнішньої реклами. Заснована в 1998 році як Асоціація підприємств зовнішньої реклами України на базі шести найбільших операторів зовнішньої реклами. Сьогодні асоціація є найбільшим органом саморегулювання в цій галузі, включаючи 17 повних учасників, 5 асоційованих членів та 2 професійні дослідницькі компанії, обласні організації в Запоріжжі, на Волині та Закарпатті.

Компанія «Довіра» створена в 1990 р. з метою розробки та реалізації проектів у медіасфері. Наразі вона володіє інтегрованим ресурсом для проведення рекламних та PR-кампаній локального і національного масштабу.

З 2001 року почалося формування мережі зовнішньої реклами, в 2005 р. була створена компанія «Довіра Аутдор». Сьогодні мережа власних носіїв включає більше 1500 площин формату 3х6, охоплює Київ, обласні центри та малі міста України.