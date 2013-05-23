У Києві на території агрокомбінату "Пуща-Водиця" з'явиться новий мікрорайон

Київрада затвердила детальний план території майбутнього багатофункціонального житлового району на 388,5 га земель державного агрокомбінату “Пуща-Водиця”, що прилягають до вул. Маршала Гречка та просп. Правди в Подільському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 22 травня.

За затвердження розробленого в “УкрНДІпроектреставрація” ДПТ проголосували 76 з 96 зареєстрованих у залі депутатів.

Серед основних характеристиках ДПТ вказано, що кількість населення нового району становитиме майже 63 тис. осіб. Житловий фонд, що буде створений у містечку, - 1,87 млн кв метрів (33 тис. квартир). Передбачена поверховість забудови - 12-23 поверхи.

Планується побудувати дитячі дошкільні заклади на 2 тис. 140 місць, загальноосвітні школи на 7 тис. 170 місць, а також поліклініки з розрахунку 1,5 тис. відвідувань за зміну, стаціонар на 890 ліжок.

У ДПТ зазначено, що зелені зони загального користування розташовуватимуться на 35 га. Вказано, що протяжність ліній наземного громадського транспорту становитиме 12,7 км.

У проекті рішення Київради інформується, що з 29 квітня 2013 р. до 13 травня ц.р. Подільською РДА проводилась процедура громадських слухань щодо ДПТ. Пропозиції до розробленого документу приймалися до 13 травня, але станом на 14 травня жодної не надійшло.