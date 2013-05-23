Янукович підвищив Семчука до першого заступника голови Мінрегіону

Президент України Віктор Янукович призначив Григорія Семчука першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, звільнивши його з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - керівника апарату. Ще одним указом Президент призначив Андрія Білоусова заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - керівником апарату. Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави.

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