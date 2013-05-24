При закупівлі каштанів для Хрещатика виявлені махінації на 1 млн грн. Відкрито кримінальне провадження

За результатами перевірки, проведеної за дорученням прокуратури Києва щодо закупівлі каштанів, висаджених на Хрещатику, встановлено факти розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн. Про це повідомила начальник відділу прокуратури міста Києва Леся Багінська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, за її словами, перевіркою встановлено, що наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на постачання саджанців дерев каштана кінського м’ясочервоного Бріотті.

За документами, з 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев були закуплені за державні кошти на загальну суму майже 1 млн грн.

У подальшому, не перевіривши відповідність закуплених дерев сорту, зазначеному у договорах, посадовці КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства зазначену суму.

Отже, у діях комунальників вбачається розтрата бюджетних коштів, а з боку керівництва ТОВ «Професійний садівник» - їх привласнення.

«Внаслідок вказаних зловживань бюджету столиці завдано масштабних збитків, які практично дорівнюють 1 млн гривень», – зазначила Багінська.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення столичною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим київської міліції.

Як повідомлялося, 17 травня прокуратурою Києва було розпочато перевірку з приводу закупівлі столичними посадовцями каштанів сорту Бріотті.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2013 року генеральний директор “Київзеленбуду” Михайло Царенко повідомив, що до 1 травня “Київзеленбуд” планує посадити 106 каштанів Бріотті на Хрещатику.

Він зазначив, що компанія UDP подарувала столиці загалом 115 саджанців сорту м’ясочервоних Бріотті, тобто, є запас саджанців у випадку, якщо окремі з дерев не приживуться.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Отже, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

Як повідомляла «Ліга.Новини» з посиланням на Національний екологічний центр України (НЕЦУ), деякі рослини навряд чи доживуть до кінця літа.

«Про це свідчить стан каштанів, які нещодавно посадили на Хрещатику: вони вже почали всихати і деякі з них навряд чи доживуть навіть до кінця літа», - пояснив експерт НЕЦУ Олександр Соколенко. Також він зазначив, що на відміну від саджанців каштанів, які були висаджені в урочистій обстановці на Хрещатику на початку квітня, сорт Бріотті має червоні квіти і листя іншої форми. Однак деякі рослини, які вже зацвіли, мають звичайні білі свічки і характерне для кінського каштана семичасне листя.

Екологи звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися в закупівлях каштанів Бріотті для Києва.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна, із 289-ти висаджених цією весни у Києві каштанів лише два виявились сорту “Бріотті”.

“Питання в тому, де могла бути така підміна. Чи то з італійської сторони була завезена така партія, чи підміна була зроблена вже у нас, в Україні. Зараз розслідуванням займається прокуратура. Справа на контролі голови КМДА”, - повідомив Мазурчак.

За його словами, столична адміністрація повела тендер, який виграло ТОВ “Професійний садівник”. Ця компанія мала поставити Києву саджанці каштанів сорту “Бріотті”, закуплені в італійської фірми.

Водночас, за словами Мазурчака, із завезених каштанів 18 виявились сорту Баумана, 11 — Глобра і тільки два - “Бріотті”, інші - звичайний білий каштан.

Радник Попова наголосив, що через цей інцидент планується звільнити керівника Шевченківського управління «Київзеленбуду».

“Або він причетний до цієї підміни, або ж не забезпечив контроль за поставкою рослин”, - сказав він.

Він додав, що каштани сорту “Бріотті” коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець “Бріотті” - 430 євро, один саджанець білого каштану — 300 євро.

Проте, він наголосив, економічних втрат з цієї афери місто не зазнало, оскільки було заплачено наразі половину суми від зазначеної у договорі. Загальна сума становить 980 тис. грн.