Учасники ринку мають намір збільшити обсяги «зеленого» будівництва в Україні

Учасники девелоперського і будівельного ринку мають намір розробити національні стандарти «зеленого» будівництва і збільшити його обсяги з метою зниження споживання енергоресурсів і покращення екологічних умов середовища проживання в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконавчий директор Української ради із зеленого будівництва (Ukrainian Green Building Council, UaGBC) Станіслав Шульга.

За його словами, для досягнення цієї мети рада має намір об'єднати фахівців з різних галузей для координації зусиль у просуванні «зеленого» будівництва в Україні, розпочати навчання фахівців «зеленим» стандартам, а також почати розробку нормативної бази для стимулювання цього напрямку на будівельному ринку.

«Українська рада із зеленого будівництва буде сполучною ланкою між професійними колами в Україні та Всесвітньою радою із зеленого будівництва, активно впроваджуватиме досвід Всесвітньої ради, у якої за 11 років існування є чому вчитися і що запозичити. Цей досвід дозволить розробити національний «зелений» стандарт з урахуванням українських реалій, традицій будівництва, клімату, а також законодавчої бази», - повідомив Шульга.

За словами учасників ринку, впровадження нових стандартів дозволить вирішити чимало актуальних проблем, включаючи актуальне для України зниження енергоспоживання.

«Згідно з останніми міжнародними дослідженнями, «зелений» будинок дозволяє знизити споживання енергоресурсів до 40%. Крім того, його власник може дозволити собі підвищити орендні ставки до 25%, а рівень заповнюваності будинку, як правило, збільшується на 23%. Крім того, «зелений» сертифікат дозволяє виділитися в очах потенційного орендаря на фоні інших пропозицій», - сказала менеджер з розвитку бізнесу в Україні, Білорусі, Молдові та Закавказзі компанії «Кнауф Інсулейшн» Анна Духно.

За підсумками прес-конференції підписано протоколи про наміри між UaGBC та Національною спілкою архітекторів України.

Довідка УНІАН. «Зелене» будівництво - це сукупність підходів до проектування, будівництва та експлуатації будинків, спрямованих на зниження споживання енергоресурсів та створення екологічно чистого середовища для проживання і роботи людей.

Українська Рада із зеленого будівництва (Ukrainian Green Building Council, UaGBC) - громадська організація, що об'єднує зусилля будівельників і проектувальників, консалтингових компаній, енергетиків, екологів і юристів, які працюють у сфері «зеленого» будівництва. Засновниками UaGBC є компанії «Дельта Проектконсалт Україна», «Кнауф Інсулейшн Україна», ArtBuild Hotel Group, BETEN International, Drees & Sommer, а також архітектор Тетяна Ернст.