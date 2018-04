В Ялті до кінця 2014 року завершать будівництво комплексу резиденцій «Дипломат»

Міжнародна девелоперська компанія One Baltic Investment Group у четвертому кварталі 2014 року планує завершити в Ялті будівництво комплексу елітної курортної нерухомості «Дипломат» вартістю понад 100 млн доларів США, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, загальна площа об'єкта, розташованого в селищі Лівадія, становитиме 3 га, включаючи прогулянкові зони і обладнаний пляж, а площа всіх житлових і нежитлових приміщень досягне 46 тис. кв м.

Проектом будівництва, за інформацією прес-служби, передбачається зведення 7 житлових корпусів і адміністративної будівлі, в якому розташуються інфраструктурні об'єкти.

Будівництво комплексу було розпочато у першому кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Компанія One Baltic Investment Group створена в 2007 році. Вона здійснює інвестиції в будівництво і реконструкцію об'єктів елітної комерційної та житлової нерухомості на території країн Балтики, Росії та України.

До структури One Baltic Investment Group входять компанії One Baltic Global Investment ltd., One Baltic Investment management і «Ласкаво Плюс».