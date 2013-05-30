«Укррічфлот» орендував майже 2,5 тис. кв м офісів у Києві

Акціонерна судноплавна компанія «Укррічфлот» підписала договір на оренду 2,4 тис. кв м офісних приміщень в бізнес-центрі «Ріальто» (Київ, вул. Новокостянтинівська, 18).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії DTZ, яка в угоді представляла інтереси девелопера бізнес-центру ISTIL Group (Київ).

Згідно з повідомленням, договір був підписаний у січні 2013 року.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими і річковими шляхами, їх переробки і зберігання, а також суднобудуванням, ремонтом суден.

DTZ входить до складу UGL Services, яка є підрозділом компанії UGL Limited, яка займається аутсорсингом проектування і будівництва, майновими послугами, управлінням активами, управлінням проектами і технічним обслуговуванням державних установ і корпорацій в усьому світі.