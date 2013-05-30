В Україні повністю оновили містобудівну документацію

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що у регіонах України завершено оновлення містобудівної документації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Вінниці.

«На початку року по країні лише 22% територій мали актуалізовану містобудівну документацію. Можу сказати, що на 1 червня усі 100% населених пунктів України мають актуалізовану містобудівну документацію. А отже - чітке зонування, чітку можливість розвиватися за містобудівною документацією, за генеральними планами, відійти від бюрократичної тяганини, від двоякості тлумачення, що має бути на тій чи іншій території», - сказав він.

Вілкул також додав, що завдяки цьому за 4 місяці цього року розпочато будівництво понад 4 тис. об'єктів, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Вілкул доручив до 1 червня забезпечити 100% оновлення містобудівної документації в регіонах України.