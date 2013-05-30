В Україні за 1-й квартал введено в експлуатацію понад 3 млн кв. м житла

У першому кварталі 2013 року в Україні введено в експлуатацію 3,1 млн кв. м житла, що на 47,5% перевищує показник аналогічного періоду 2012 року, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Дмитро Ісаєнко, посилаючись на дані Державної архітектурної інспекції України.

Нові дані, за словами заступника міністра, не збігаються з показниками, оприлюдненими Державною службою статистики, у зв'язку з тим, що з більшості регіонів у встановлений термін інформація у Держстат надійшла не у повному обсязі.

Згідно з новими даними Держархбудінспекції, озвученими заступником міністра, найбільші обсяги прийнятого в експлуатацію житла зафіксовано в АР Крим – 399 тис. кв. м, Київській області – 290 тис. кв. м, місті Києві – 280 тис. кв. м і Одеській області – 238 тис. кв. м.

Найменше житла було здано у Черкаській області – 14 тис. кв. м, Кіровоградській області – 18 тис. кв. м, Миколаївській області – 28 тис. кв. м і Харківській області – 39 тис. кв. м.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у січні-березні 2013 року, за даними Державної служби статистики, було введено в експлуатацію 2,1 млн кв. м житла, що на 0,4% більше відповідного періоду 2012 року.

У 2012 році в Україні було введено в експлуатацію 10,7 млн кв. м житла, що на 14,2% більше за показники 2011 року.