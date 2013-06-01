У шести областях України через негоду знеструмлено 398 населених пунктів

Сьогодні вночі у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 261 населений пункт, у Київській – 83, у Житомирській – 23, у Вінницькій – 20, у Миколаївській – 7, у Волинській – 4.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.