Мерія Черкас пропонує підвищити квартплату в місті

Мерія Черкас запропонувала Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства внести зміни до деяких нормативно-правових актів, які б дозволяли включити до тарифу на квартплату витрати на капітальні ремонти будинку, зокрема, ліфтів, дахів, внутрішньобудинкових мереж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиданням на начальника управління ЖКГ міської ради Аллу Грохольську, є необхідність включення до тарифу на квартплату складової витрат на капітальні ремонти будинку, оскільки в Черкасах приватизовано близько 95% квартир. Витрати на капітальні ремонти мають брати на себе власники квартир, як це відбувається в ОСББ чи ЖБК, де мешканці самі господарюють у своїх будинках.

Порядок оформлення тарифів на послуги ЖКГ затверджується постановою Кабміну. І якщо до тарифу на тепло- і водопостачання інвестиційна складова включена, то ось у тарифі на утримання житла такої складової немає. Тож доцільно вирішити це питання на державному рівні, сказала вона.

За словами Грохольської, у Мінрегіоні визнають, що сьогодні відсутній механізм фінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків за рахунок співвласників цих будинків, а також інформують, що з метою створення нормативно-правового підґрунтя Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства» внесено зміни до Закону «Про житлово-комунальні послуги» у частині доповнення ст. 31 змінами, які передбачають, що до складу економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг включається інвестиційна складова – витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів, залучених інвестиційними програмами, та їхня вартість.

Крім цього, розроблено проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку розроблення, погодження і затвердження інвестиційних програм, що реалізуються на об’єктах житлового фонду», який зараз знаходиться на погодженгі у центральних органах влади.

Разом з тим, йдеться у повідомленні, Мінрегіон опрацьовує питання внесення відповідних змін до постанови уряду від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» у частині включення до складу економічно обґрунтованих витрат інвестиційної складової на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг».