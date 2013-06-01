Кабмін надасть Одещині матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків стихії

Кабінет міністрів України надасть Одеській області матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків стихії.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, повідомляє його прес-служба.

"Одеській області буде надана вся необхідна допомога для ліквідації наслідків складних погодних умов, що виникли 31 травня. Це питання перебуває на жорсткому контролі уряду. У разі необхідності постраждалим територіям буде надана допомога з Резервного фонду Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора ввечері в Одесі та Комінтернівському районі області внаслідок дощу та шквалистих поривів вітру було повалено дерева, пошкоджено лінії електропередач та комунальні газопроводи. Одна людина загинула і двоє постраждали.

Підрозділами ДСНС і комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються.