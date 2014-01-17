Будівельні підприємства України за рік скоротили обсяги робіт майже на 15%

Будівельні підприємства України у 2013 році скоротили обсяги робіт порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 58,88 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, минулого року будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з будівництва будівель на 9,3% - до 27,835 млрд грн.

До того ж обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 6,6% - до 10,206 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 16,4% - до 17,629 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 18,8% - до 31,045 млрд грн.

Держстат відзначає, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-листопаді п.р. становили 81,4% від загального обсягу, роботи по капітальному ремонту - 11,2%, а з поточного ремонту - 7,4%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва в 2013 році, знизили обсяги робіт на 21,2% - до 12,025 млрд грн, виконавши 20,4% від загального обсягу робіт в країні.

Держстат відзначає, що для забезпечення об'єктивності даних за стислих термінів подання звітності (на п'ятий день після звітного періоду) великими, середніми і значними за обсягами малими підприємствами проводиться уточнення показників за попередній звітний період.

Згідно з уточненими даними, в січні-листопаді 2013 року порівняно з відповідним періодом минулого року, будпідприємства України знизили обсяги робіт на 14,3%.

За даними Держстату, у 2012 році порівняно з 2011 роком обсяги робіт стройпредприятий в Україні знизилися на 14% - до 62,28 млрд грн.