У 2013 році введено в експлуатацію близько 10% зареєстрованих довгобудів

У 2013 році введено в експлуатацію 1035 довгобудів, що становить 10,5% від зареєстрованих в Україні на 1 січня 2013 року таких об'єктів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на главу відомства - Геннадія Темника.

За даними Темника, найбільша кількість довгобудів у 2013 році введено в експлуатацію в АР Крим (138) Донецькій (87), Харківській (61), Запорізькій (59) та Миколаївській (55) областях. А найменше - у Черкаській (12 об'єктів), Закарпатській (10) і Кіровоградській (2) областях.

У повідомленні також зазначено, що станом на 1 січня 2013 року в країні налічувалося понад 16,1 тис. недобудов, з яких 9,8 тис. об'єктів вимагали добудови. Найбільша кількість довгобудів було зосереджено у Донецькій (1350 об'єктів), Харківській (989), Львівській (886) та Житомирській (885) областях, а також Автономній Республіці Крим (888).

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2013 року в Україні було введено в експлуатацію 376 довгобудів, 102 з яких - об'єкти житлової нерухомості.

За даними Державної служби статистики, у 2012 році в країні кількість об'єктів незавершеного будівництва скоротилася на 3,3% - до 16,1 тис. об'єктів.

За оцінками Мінрегіону, близько 60% недобудованих об'єктів в Україні можуть бути знесені через недоцільність їх добудови.