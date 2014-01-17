Середня вартість торгових площ Києва у 2013 році знизилася на 0,5%

Середня вартість продажу торгових приміщень (не в торгових центрах) на вторинному ринку Києва в період з 18 січня 2013 р. по 17 січня 2014 р. знизилася на 0,52% - до 2 295 дол./кв. м, повідомила консалтингова компанія SV Development.

«До того ж найдешевшим у столиці залишався Дарницький район з середнім показником 1 674 дол./кв. м, а найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 546 дол./кв. м», - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, найбільше у 2013 році в столиці подорожчали торгові площі Деснянського та Подільського районів - на 0,85% і 0,84%, до 1 899 дол./кв. м і 3 016 дол./кв. м відповідно. А найбільше зниження вартості торгових приміщень поза торгових центрів зафіксовано в Оболонському районі - на 1,65% - до 2 148 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість торгових площ (поза ТЦ) на вторинному ринку Києва в першому півріччі 2013 року зріс на 1,13% - до 2 329 дол./кв. м.

Середня вартість продажу торгових приміщень у столиці за підсумками 2012 року зросла на 1,76% - до 2 307 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.