Верховна Рада збільшила фінансування програми «Доступне житло» удвічі

Верховна Рада України збільшила бюджетне фінансування за програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», яка передбачає компенсацію державою 30% від вартості житла, у 2 рази - до 100 млн грн.

Про це йдеться у висновках парламентського комітету з питань бюджету, які в повному обсязі були враховані депутатами під час прийняття держбюджету.

Крім того, на 40 млн грн - до 340 млн грн, збільшено фінансування з держбюджету програми «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

Ще на 4,5 млн грн, - до 11,35 млн грн, збільшено фінансування Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Правок до фінансування інших програм спрямованих на забезпечення українців доступним житлом, бюджетний комітет не вносив.

Як повідомляв УНІАН, у початковій редакції проекту держбюджету на 2014 рік пропонувалося спрямувати на реалізацію п'яти державних програм щодо забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 538,8 млн грн.

Зокрема на програму «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» пропонувалося виділити 50 млн грн.

На програму «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» пропонувалося виділити 60,8 млн грн. Ще 80 млн грн на реалізацію програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».

«Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» пропонувалося профінансувати на 48 млн грн, а найбільшу суму (300 млн грн) у первісній редакції проекту держбюджету пропонувалося виділити на реалізацію програми «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

Довідка УНІАН. Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення під державні гарантії 5,4 млрд грн на реалізацію таких програм: будівництво доступного житла (30/70), молодіжне кредитування «Власний дім», здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів, забезпечення житлом інвалідів війни та пільгових категорій населення, оренда з правом викупу.