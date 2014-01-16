Котеджі під Києвом за рік подешевшали на 0,5%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні за період з 17 січня 2013 р. по 16 січня 2014 р. знизилася на 0,5% - до 1 002 дол./кв. м, повідомила консалтингова компанія SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,97% - до 1 247 дол./кв. м.

До того ж у Київській області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 282 дол./кв. м, а найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 533 дол./кв. м.

За даними SV Development, зниження вартості котеджів у 2013 році спостерігалося у всіх районах Київської області. Найбільше вони подешевшали в Фастівському районі - на 2,03%, до 626 дол./кв. м, а найменше знизилася вартість індивідуальних будинків у Києво-Святошинському районі - на 0,27%, до 1 458 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна котеджів під Києвом у І півріччі 2013 року зросла на 1,89% - до 1 024 дол./кв. м.

Середня вартість індивідуальних будинків під Києвом у 2012 році зросла на 4,24% - до 1 007 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.