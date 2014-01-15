Середня вартість землі під Києвом за рік знизилася до 3 121 дол./сотка

Середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва за період з 16 січня 2013 р. по 15 січня 2014 р. знизилася на 0,35% - до 3 121 дол./сотка, повідомила консалтингова компанія SV Development.

«До того ж в області найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1 050 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 693 дол./сотка», - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, найбільш істотне зниження вартості землі під Києвом у 2013 році спостерігалося в Макарівському районі - на 2,37%, до 1 651 дол./сотка, а найбільше подорожчали земельні ділянки в Баришівському районі - на 1,75%, до 1 106 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва у І півріччі 2013 року зросла на 0,93% - до 3 161 дол./сотка.

Середня вартість землі під Києвом під котеджне будівництво в 2012 році знизилася на 4,54% - до 3 132 дол./сотка.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.