Середня вартість оренди квартир у Києві у 2013 році становила 692 дол. за місяць

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в період з 15 січня 2013 р. по 14 січня 2014 р. несуттєво знизилася на 0,14%, до 692 дол./міс., повідомила консалтингова компанія SV Development.

«При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 435 дол./міс., найдорожчим - Печерський район - 694 дол./міс.», - йдеться в повідомленні.

Оренда однокімнатних квартир минулого року найбільше подешевшала в Печерському районі Києва - на 0,72%, до 694 дол./місяць. А зростання вартості оренди однокімнатних квартир за підсумками 2013 року сталося лише в Голосіївському районі - на 0,46%, до 439 дол./місяць.

Ціни на оренду «двійок» найбільше знизилися в Солом'янському районі - на 0,65%, до 614 дол./міс., а найбільше зростання вартості оренди двокімнатних квартир спостерігався у Голосіївському районі - на 0,36%, до 550 дол./місяць.

Найбільше зниження вартості оренди трикімнатних квартир у 2013 році було зафіксовано у Дарницькому районі Києва - на 0,61%, до 656 дол./міс. Найбільше подорожчала оренда «трійок» в Дніпровському районі столиці - на 0,14%, до 712 дол./місяць.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в І півріччі 2013 року зросла на 2,75% - до 710 дол. в місяць.

Середня вартість оренди квартир у Києві в 2012 році зросла на 20,94% - до 693 дол./ міс.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.