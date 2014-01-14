Кількість угод купівлі-продажу квартир у Києві за рік знизилася на 8,2%

Кількість угод купівлі-продажу квартир у Києві в 2013 році порівняно з 2012 роком знизилася на 8,2% - до 30 621 угод, повідомила консалтингова компанія SV Development.

Згідно з повідомленням, минулого року на вторинному ринку столиці було скоєно на 16,1% менше угод купівлі-продажу квартир, ніж у 2012 році - 16 154. До того ж, кількість угод на первинному ринку в 2013 році порівняно з 2012 роком незначно зросла - на 2,7%, до 14 467.

Максимальна кількість угод у 2013 році, за даними SV Development, припадає на квартири до 100 тис. дол. - 61% від загальної кількості угод. Ще 25% квартир було продано в ціновій категорії 100-200 тис. дол. На категорії понад 200 тис. дол. довелося 14% угод.

Найбільшим попитом користувалися двокімнатні квартири - 48% угод від загальної кількості проданих квартир. На однокімнатні квартири довелося 41% угод, на трикімнатні - 11%.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, кількість угод купівлі-продажу квартир у Києві в І півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 17,7% - до 14,1 тис.

Кількість угод купівлі-продажу квартир у столиці в 2012 році становила 33,35 тис.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.