Введення в експлуатацію житла за підсумками року зросло на 8%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2013 року зріс на 8% порівняно з 2012 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник.

«Загалом, темпи будівництва житла позитивні. Ми маємо збільшення обсягів будівництва та введення житла в експлуатацію в розмірі 8%», - сказав Темник.

До того ж глава Мінрегіону не озвучив абсолютні показники.

Водночас, за даними Державної служби статистики України, у 2012 році в країні ввели в експлуатацію 10,75 млн кв. м житла, що на 14,2% перевищило показники 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Держстат повідомив, що обсяг введення в експлуатацію житла в Україні в I півріччі 2013 року знизився на 13,3% - до 3,68 млн кв. м.

Проте пізніше Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) повідомила, що реальний показник введення в експлуатацію житла в країні в січні-червні 2013 року склав 4,5 млн кв. м, що на 6,5% перевищує показник за аналогічний період 2012 року.

Повідомлялося, що причиною таких розбіжностей між даними Держстату та Держархбудінспекції стала кількість респондентів, які надали інформацію Держстату, і тими, хто реально ввів житло в експлуатацію згідно з даними реєстру документів дозвільного характеру в будівництві, який веде інспекція.

Наприкінці 2013 року Мінрегіон, посилаючись на оперативні дані Держархбудінспекції, повідомив, що з початку 2013 року і за станом на 18 грудня в Україні введено в експлуатацію понад 10,3 млн кв. м житла, а усього за підсумками року очікується введення 11 млн кв. м.