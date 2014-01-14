Мінрегіон підготував 43 земельні ділянки для будівництва доступного житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) підготувало 43 земельні ділянки для будівництва будинків за держпрограмами забезпечення громадян доступним житлом, зокрема для програми оренди житла з правом викупу, реалізація якої буде здійснена спільно з урядом Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок повідомив журналістам очільник Мінрегіону Геннадій Темник.

«Міністерство вже відпрацювало 43 земельні ділянки, на які вже повністю є проектно-кошторисна документація на земельні ділянки, відпрацьовано питання підведення мереж. І також ми плануємо до 2014 року ще 10 ділянок підготувати для реалізації програм доступного житла, і цієї нової програми будівництва під оренду житла», - сказав Темник, зазначивши, що для реалізації останньої програми Україна планує залучити у Китаю близько 18 млрд дол.

«Є домовленості з китайською стороною щодо виділення близько 18 млрд дол. на реалізацію цієї програми», - сказав очільник Мінрегіону.

До того ж Темник не уточнив умови залучення фінансування від китайської сторони і терміни реалізації програми, зазначивши, що вона буде реалізовуватися через Міністерство фінансів і Державна іпотечна установа (ДІУ).

Як повідомлялося, домовленості про реалізацію в Україні програми оренди житла з правом викупу за рахунок китайського фінансування були досягнуті під час візиту в Китай Президента України Віктора Януковича, що відбувся в грудні 2013 р.

Однак подробиці реалізації програми та умови залучення китайських засобів влади поки не озвучували. Втім, традиційно фінансові домовленості з урядом Китаю передбачають виконання ряду умов, зокрема про залучення робочої сили і технологій КНР.

Раніше, навесні 2011 року, між Україною та Експортно-імпортним банком Китаю було підписано угоду про будівництво швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») та спорудження об'єктів інфраструктури Київської області в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол. Однак реалізація проекту так і не розпочалася, зокрема через обговорення умов фінансування.

Довідка УНІАН. Програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення під державні гарантії 5,4 млрд грн на реалізацію таких програм: будівництво доступного житла (30/70), молодіжне кредитування «Власний дім», здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів, забезпечення житлом інвалідів війни та пільгових категорій населення, оренда з правом викупу.

Нова програма оренди житла з правом викупу має дозволити громадянам отримати житло в оренду з подальшим правом викупу під 3% річних. За даними Державної іпотечної установи, проект програми був узгоджений з усіма профільними міністерствами ще в серпні 2013 року.

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