Темник розповів, скільки сімей отримали доступне житло в 2013 році

В Україні в 2013 році 6 742 тис. сімей отримали житло за програмами доступного житла, з них 4 980 тис. сімей отримали житло за програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник.

«Загалом за всіма програмами державної підтримки можливість отримати житло було надано 6 700 сім'ям. За програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва (Програма «Доступне житло») квартири отримали 4 980 сімей», - сказав Темник. Крім того, за словами міністра, кількість сімей, що отримали житло завдяки роботі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, зросла на 22% в порівнянні з показником 2012 року.

Також Темник повідомив, що Мінрегіон розглядає можливість залучення коштів комерційних банків для реалізації державних програм щодо забезпечення громадян доступним житлом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує в 2014 році направити на реалізацію п'яти державних програм щодо забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 538,8 млн грн. Відповідні норми містяться в проекті закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік», зареєстрованому у Верховній Раді.

У той же час, у серпні 2013 року Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло» звернулася до Кабінету міністрів України з проханням передбачити в держбюджеті на 2014 рік 1,13 млрд грн для фінансування держпрограми надання пільгових кредитів молоді для будівництва та придбання житла.

За даними асоціації, тільки в Києві в черзі на пільговий кредит числиться понад 6 тис. сімей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Доступне житло у цьому році отримали більше 3 тисяч сімей