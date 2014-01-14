Інвестиції в європейську нерухомість зросли на 31%

Обсяг інвестицій у комерційну нерухомість Центральної та Східної Європи в 2013 р. досяг рекордного значення за 5 років, пишуть Вести.ги.

Згідно з даними консалтингової компанії CBRE Group показник зріс на понад 10 млрд євро, або 31%, порівняно з 2012 р. У результаті минулий рік став другим рекордним за обсягами інвестицій у комерційну нерухомість з 2008 р.

"2013 став одним з найактивніших років з часів фінансової кризи з погляду інвестицій у комерційну нерухомість у Центральній та Східній Європі. Польща як і раніше залишається найбільш перспективним ринком для інвестування в регіоні, та об'єкти комерційної нерухомості в цій країні є пріоритетними для більшості інвесторів. Як і в попередні роки, ми спостерігаємо, як значна частина інвестицій припадає на великі угоди, такі як угода Allianz/ECE - Silesia City Centre, угода компанії Invesc - Galeria Kazimierz і портфельна угода компанії Tristan - Charter Hall. Ми очікуємо, що ця тенденція продовжиться і в 2014 році", - зазначив керівник відділу ринків капіталу CBRE в регіоні Центральна і Східна Європа Майк Атвелл.

У доповіді CBRE також зазначається, що основними драйверами зростання інвестицій в регіоні залишаються Росія та Польща. Ці країни в цілому визначають більш 80% від загального обсягу інвестицій.

Росія продемонструвала 40%-й зростання порівняно з попереднім роком. Обсяг інвестицій у комерційну нерухомість Росії в 2013 р. склав 5,2 млрд євро.

"Росія в 2013 році показала вражаючий 40% зростання інвестицій у комерційну нерухомість. Настільки висока активність стала в деякому роді сюрпризом на тлі негативної динаміки деяких макроекономічних індикаторів у Росії. Сильним підтримуючим фактором, як і очікувалося, стала поступова стабілізація ситуації в економіці єврозони і більш ніж 20%-й зростання інвестицій у комерційну нерухомість у Західній Європі, у тому числі кратний зростання обсягів проблемних південноєвропейських країнах. У 2014 році інвестори можуть дещо знизити свою активність, якщо макроекономічна ситуація в країні не покаже ознаки поліпшення", - заявив директор відділу досліджень ринку CBRE в Росії Валентин Гаврилов.

У Польщі обсяги інвестицій також перевершили очікування і показали 10%-й ріст (2,97 млрд євро). Чехія також продемонструвала високу інвестиційну активність. Зростання обсягів інвестицій в Чехії склав 68% порівняно з 2012 р. (1,02 млрд євро), що пояснюється стійким економічним прогнозом на 2014 р., а також закриттям деяких великих угод протягом року.

У регіоні Центральної та Східної Європи намітилася тенденція зростання інвестиційної активності в сегменті комерційної нерухомості в тих країнах, які залишалися пасивними в останні роки. Особливо в Румунії, і в Угорщині обсяги інвестицій значно зросли протягом 2013 р. до 229 млн євро і 225 млн євро відповідно.

Читайте також: Обсяг інвестицій у нерухомість Києва у грудні зріс майже на третину