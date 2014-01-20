В Україні скоротився обсяг субсидій на оплату ЖКП

У 2013 році жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 272,5 млн. грн, що на 20 млн. грн (на 6,8%) менше, ніж у 2012 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 226,4 млн. грн, у сільській – 46,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у минулому році були призначені 1,735 млн. сімей (96% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 1,363 млн., у сільській – 371,5 тис. сімей. Порівняно з 2012 роком кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 110,5 тис. (на 6%).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в грудні 2013 р. порівняно з груднем 2012 р. збільшився на 2,4% – до 206,9 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Рівненській, Івано-Франківській і Закарпатській областях – 310,2-289,9 грн, найменший – у Севастополі (84,8 грн).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 292,4 млн. грн, що на 25,6 млн. грн (на 8%) менше, ніж у 2011 році.