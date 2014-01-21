Нерухомість в єврозоні дорожчає швидкими темпами

Ціни на житлову нерухомість у єврозоні зростали найшвидшими темпами за останні два роки, повідомляють Вести Економіка з посиланням на Eurostat.

Експерти вважають, що така динаміка є ще однією ознакою відновлення економіки після фінансової кризи.

Вартість житлової нерухомості у всьому регіоні зросла на 0,6% в III кварталі 2013 р. порівняно з II кварталом 2013 р. У річному обчисленні ціни впали на 1,3%, свідчать дані європейського статистичного агентства Eurostat.

Читайте такожОптимізм міжнародних інвесторів високий як ніколи - опитування BloombergКвартальне зростання виявилося максимальним з II кварталу 2011 р., ціни зросли на 1,1%. Згідно з переглянутими даними, в II кварталі вартість житлової нерухомості зросла на 0,2%, хоча раніше повідомлялося про зростання на 0,1%, при цьому в річному обчисленні ціни знизилися на 2,4%.