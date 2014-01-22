Кількість заявок на іпотеку в США зросла на 4,7%

Середня кількість іпотечних заявок зросла на 4,7% з урахуванням сезонних коливань на тлі зниження процентних ставок, повідомляють Вести Економика з посиланням на Асоціацію іпотечних банків (MBA).

МВА зазначила, що на основі нескоригованих даних індекс збільшився на 7% у порівнянні з показниками, зафіксованими тижнем раніше. Індекс рефінансування зріс за тиждень на 10%, тоді як з урахуванням сезонних коливань індекс купівель виріс на 4%.

Процентні ставки падають останні два тижні. Високі ставки наприкінці 2013 р. призвели до зниження кількості заявок на іпотеку.

Середня ставка за 30-річними іпотечними кредитами з фіксованою процентною ставкою знизилася до 4,57% з 4,66%, зафіксованих тижнем раніше.